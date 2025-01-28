Профессор ВШЭ: пытаясь купировать прорыв Китая в области ИИ, США сдадут Украину России

Стартап DeepSeek из КНР, занимающийся разработкой искусственного интеллекта, недавно представил ИИ-модель с открытым кодом DeepSeek R1, которая превосходит имеющихся на рынке конкурентов типа OpenAI o1 по нескольким математическим действиям и показателям рассуждений.