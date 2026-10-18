Российские военнослужащие нанесли удары по безэкипажному катеру и сухогрузу в Черном море, доставлявшему товары для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолет Bombardie...
- Депутат Климов пр...
- VY Политик Мема заяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым