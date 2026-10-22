В Ноябрьске продолжается работа по ликвидации аварийного жилого фонда. За последние четыре года с карты города исчезло более 250 ветхих строений, что позволило улучшить городской облик и переселить сотни семей в благоустроенные квартиры, сообщили в администрации Ноябрьска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым