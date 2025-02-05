Девушки в купальниках с гигантскими крыльями продефилируют в финале конкурса «Ты уникальная». Фото

В Кургане стартует региональный этап международного конкурса красоты «Ты уникальная». В конце марта пройдет финал конкурса, на котором состоится эффектное дефиле девушек в купальниках и с огромными крыльями за спиной.
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