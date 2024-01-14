Сколько будет стоить нефть в 2024 году: роль России изменится

Одна из главных экономических интриг 2024 года: как будет меняться цена нефти. Прогнозы различных международных аналитических центров на этот счет расходятся диаметрально, причем аргументы и для возможного резкого подорожания барреля и для его столь же резкого обвала находятся весьма серьезные.
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