Френки де Йонг: «Сезон будет выдающимся, если «Барса» выиграет 3 титула в Испании. Превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико»

Френки де Йонг рассказал, в каком случае сезон «Барселоны» будет выдающимся. «Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как «Реал» и «Атлетико».
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