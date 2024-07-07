Англосаксонские воины VI века, возможно, сражались в Северной Сирии

Исследователи предлагают убедительные доказательства того, что англосаксонские воины из Британии конца VI века участвовали в византийских военных кампаниях в восточном Средиземноморье и северной Сирии, сообщает «Аrkeonews».
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