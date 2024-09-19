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Лавров предупредил НАТО о военном ответе России на учения в Арктике

Лавров предупредил НАТО о военном ответе России на учения в Арктике

Лавров заявил о готовности к военному ответу России на учения НАТО в Арктике.Россия готова отстаивать свои интересы в Арктике различными методами, в том числе военными и военно-техническим, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью авторам фильма «Советский прорыв».

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