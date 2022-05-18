В Магаданской области полицейские выявили незаконную деятельность организованной группы граждан, проводивших азартные игры

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с представителями региональной Росгвардии пресекли незаконную деятельность организованной группы граждан, проводивших азартные игры.
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