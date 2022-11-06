Агент Чистякова о словах Медведева: «Гендиректор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять такое в адрес своего игрока»

Агент Дмитрия Чистякова отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о защитнике. После вчерашнего поражения от «Ахмата» (1:2) Александр Медведев, отвечая на вопрос о неудачной игре Чистякова, сказал: «Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может.