Агент Чистякова о словах Медведева: «Гендиректор такого клуба, да вообще любого клуба, не может позволять такое в адрес своего игрока»

Агент Дмитрия Чистякова отреагировал на слова гендиректора «Зенита» о защитнике. После вчерашнего поражения от «Ахмата» (1:2) Александр Медведев, отвечая на вопрос о неудачной игре Чистякова, сказал: «Лучше за «Ахмат» играть с таким отношением, может.
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