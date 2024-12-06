Царьград © Shatokhina Natalia news.ru/Globallookpress Одна из главных новостей минувшего дня - назначение Александра Хинштейна и.
Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось
Комментарии
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тн
татьяна неструева
помню как хенштейн подал рапорт на спецназовца прокурору за пенок бабе лебиралки . поднялась волна и он от страха забрал заявление . но все рано заставил извиняться перед этой сукой .
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3 час.
Геннадий Гудков
... а поддержка будет однозначно!..
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1 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Есть,однако,надежда! Народ,помогайте Хинштейну и его парням. Наводите порядок. Учитесь у большевиков!
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53 мин.
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