Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Я, конечно, в комментариях "отгребу", но считаю, что началась какая-то кампания по травле Кадырова! Опустим ВСЁ остал...Пошла реакция на ...
  • chapovalov alexandre
    президент Трамп это "новая" кукла глобализма (сионизма) ,смотрите на людей ,которых назначает на ключевые посты...Прилёт Карлсона к...
  • Алескендер Рамазанов
    Есть,однако,надежда! Народ,помогайте Хинштейну и его парням. Наводите порядок. Учитесь у большевиков!Ещё утром говорил...

Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось

Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось

Царьград © Shatokhina Natalia news.ru/Globallookpress Одна из главных новостей минувшего дня - назначение Александра Хинштейна и.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
тн
татьяна неструева
помню   как хенштейн   подал   рапорт на  спецназовца   прокурору  за  пенок   бабе  лебиралки  .  поднялась  волна  и он  от страха  забрал   заявление  .  но все рано   заставил  извиняться   перед  этой сукой   .
Ответить
3 час.
Геннадий Гудков
... а поддержка будет однозначно!..
Ответить
1 час.
АР
Алескендер Рамазанов
Есть,однако,надежда! Народ,помогайте Хинштейну и его парням. Наводите порядок. Учитесь у большевиков!
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх