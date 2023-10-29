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Вице-премьер Новак прокомментировал ситуацию с ценами на дизельное топливо на АЗС

Вице-премьер Новак прокомментировал ситуацию с ценами на дизельное топливо на АЗС

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что цены на дизельное топливо на отдельных автозаправках в России выше средних по стране из-за того, что там продается брендированное дизельное топливо.

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