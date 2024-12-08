Reuters: сирийская оппозиция полгода назад уведомила Турцию о плане наступления

Вооруженные оппозиционные группы в Сирии около полугода назад уведомили Турцию о своих намерениях провести наступательную операцию против официальных сирийских властей и сочли, что получили «молчаливое одобрение» турецкой стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии