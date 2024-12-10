Заммэра Ракова: свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и Правительства Москвы

Представление погружает детей в мир сказок и русского изобразительного искусства На новогодней елке в Третьяковской галерее, организованной совместно с правительством Москвы, побывали более 350 детей, в числе которых дети участников СВО, победители и лауреаты художественных конкурсов и участники проектов в сфере искусства.