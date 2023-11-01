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Комик Тимур Батрутдинов стал новым героем ситкома "Букины"

Комик Тимур Батрутдинов стал новым героем ситкома "Букины"

Съёмки продолжения сериала "Счастливы вместе" активно идут уже несколько месяцев.Одна из главных героинь сериала, актриса Наталья Бочкарёва, исполняющая роль Даши, поделилась кадрами со съёмочной площадки.

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