Комик Тимур Батрутдинов стал новым героем ситкома "Букины"

Съёмки продолжения сериала "Счастливы вместе" активно идут уже несколько месяцев.Одна из главных героинь сериала, актриса Наталья Бочкарёва, исполняющая роль Даши, поделилась кадрами со съёмочной площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии