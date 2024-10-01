Оплата труда бюджетников вырастет на 5,1%

С 1 октября на 5,1% проиндексируют оплату труда работников госучреждений. Изменение коснется преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, сотрудников сфер медико-социальной экспертизы, науки и культуры.
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