КЛАН МИГРАНТОВ В РОСТОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ: ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

ЧП в Семикаракорске вызвало гнев русских - зам главного врача избил женщину-офтальмолога. Семикаракорск, городок в Ростовской области, гудит.
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