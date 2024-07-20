Медвежий угол
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Медвежий угол

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КЛАН МИГРАНТОВ В РОСТОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ: ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

КЛАН МИГРАНТОВ В РОСТОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ: ЗАМГЛАВВРАЧА ИЗБИЛ РУССКОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

ЧП в Семикаракорске вызвало гнев русских - зам главного врача избил женщину-офтальмолога. Семикаракорск, городок в Ростовской области, гудит.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Теряем Россию.......или она нас....
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1 час.
SI
Sergey Ivanov
И вот тогда закономерно возникает вопрос: -Вот ЭТА власть действительно наша?
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42 мин.
Секушин Леонид
Идиот?
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32 мин.

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