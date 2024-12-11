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Сергей Жуков обратился к СК и ВС РФ по делу о блокировке фильма "Руки вверх"

Сергей Жуков обратился к СК и ВС РФ по делу о блокировке фильма "Руки вверх"

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и "Первое музыкальное издательство" обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой о содействии в судебных разбирательствах за право на песни группы.

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