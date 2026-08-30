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Царьград

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Axios сообщил: нефть подорожала на 2,34% из-за удара США по Ирану

Axios сообщил: нефть подорожала на 2,34% из-за удара США по Ирану

Цены на нефть выросли на 2,34%, достигнув 90,35 доллара за баррель, на фоне обмена ударами США и Ирана в Ближневосточном регионе.

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