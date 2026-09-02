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Недосып в будни и долгий сон по выходным могут влиять на тревожность подростков

Недосып в будни и долгий сон по выходным могут влиять на тревожность подростков

Разница во времени сна между буднями и выходными может быть связана с повышенной тревожностью у подростков.

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