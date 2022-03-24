Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Михайлов
    Наглости пшекам не занимать ! Что они о себе возомнили ? Они свою долю безропотно отдали Евросоюзу и пусть сидят там ...МИД Китая прокомм...
  • Евгений Петров
    Суки узкоглазые.Премьер Японии за...
  • Иван Иванов
    нечего обсуждать с марионетками пиндосов.только полная капитуляция и зачищение нациков....Зеленский заявил ...

Глава NASA: сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

Глава NASA: сотрудничество с «Роскосмосом» продолжается без изменений

 Профессиональные отношения между «Роскосмосом» и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжаются без изменений, несмотря на начало военной операции на Украине, сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх