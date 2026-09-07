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Новый звук, состав, тренер и форма. Как ХК "Динамо-Алтай" готов к новому сезону в ВХЛ

Новый звук, состав, тренер и форма. Как ХК "Динамо-Алтай" готов к новому сезону в ВХЛ

Клуб сменил тренерский штаб и большую часть состава, поднял цены на билеты, обновил экипировку и готовит новые активности для зрителей В "Титов-Арене" Барнаульский "Динамо-Алтай" начал новый сезон в Высшей хоккейной лиге с серьезными изменениями.

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