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Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО

Министерство обороны России 9 мая сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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