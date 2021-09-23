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Глубинное государство

Глубинное государство

Во время долгожданной поездки в США на переговоры с Джо Байденом президент Украины Зеленский посетил Калифорнию «для поговорить» с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.

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