Глубинное государство

Во время долгожданной поездки в США на переговоры с Джо Байденом президент Украины Зеленский посетил Калифорнию «для поговорить» с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.
Во время долгожданной поездки в США на переговоры с Джо Байденом президент Украины Зеленский посетил Калифорнию «для поговорить» с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, основателем Amazon Джеффом Безосом и главой Apple Тимом Куком.
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