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Сергачев в матче против «Миннесоты»: пас на победный гол, 1 бросок, 1 перехват и «минус 1» за 29:15. У защитника 24 очка в 32 играх

Защитник «Юты» ассистировал Дилану Гюнтеру на 51-й минуте матча с «Уайлд» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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