Летевшим в Москву самолетам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов в качестве запасного аэродрома. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургской авиагавани).
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