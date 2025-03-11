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Летевшим в Москву самолетам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов

Летевшим в Москву самолетам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов в качестве запасного аэродрома. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургской авиагавани).

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