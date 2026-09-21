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Ученый ПНИПУ: клетки костного мозга для пересадки чаще берут из крови, а не кости

Ученый ПНИПУ: клетки костного мозга для пересадки чаще берут из крови, а не кости

В 90% случаев стволовые клетки для трансплантации забирают у донора не из кости, а из крови, а примерно в 70% случаев подходящего донора приходится искать среди неродственных людей.

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