Украинцы придумали, как избавиться от «просроченного» президента

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Леонид Ла Рошель

"Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа", вопрос - как? Наркопюрер подстраховался, заполучил недвижимость и гражданство или ВНЖ, как минимум, в Наглии, а оттуда выдачи нет. Поэтому если спрашивать, то сейчас, пока он доступен. Конечно, херануть по дворцу в Наглии, когда он переедет туда - идея просто шикарная, но вряд ли согласятся в Генштабе. А Петров с Бошировым там уже были, шпили смотрели, второй раз неинтересно...