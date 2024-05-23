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Украинцы придумали, как избавиться от «просроченного» президента

Украинцы придумали, как избавиться от «просроченного» президента

После 20 мая Зеленский становится самозванцем, однако продолжит занимать кресло президента. Стремительное падение рейтинга и опасение за своё будущее заставят его усилить диктатуру.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа&quot;, вопрос - как? Наркопюрер подстраховался, заполучил недвижимость и гражданство или ВНЖ, как минимум, в Наглии, а оттуда выдачи нет. Поэтому если спрашивать, то сейчас, пока он доступен. Конечно, херануть по дворцу в Наглии, когда он переедет туда - идея просто шикарная, но вряд ли согласятся в Генштабе. А Петров с Бошировым там уже были, шпили смотрели, второй раз неинтересно...
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16 час.
Игорь Васиков
Просроченный наркосодержащий продукт всё равно пойдёт на утилизацию. Слижком он токсичный для всех!
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Уж скорей бы прибрал его Сопля....он будет у него замом ....по аду!
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12 час.

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