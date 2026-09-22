Карл вместе с Большим Смоуком забирают кузена из тюрьмы, серия 14

Солнце над Лос-Сантосом в августе 1992 года не просто грело — оно плавило мозги. Воздух над асфальтом Гантона дрожал густым маслянистым маревом, пахнущим дешевым бензином, жареными крылышками из местной закусочной и горячей пылью с высохших бетонных берегов ливневого канала.
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