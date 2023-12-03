Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Сергей Николаев Полностью согласен с товарищем Орловым! Отключайте этих прибалтийских шавок сегодня же! Пускай вспомнят свою свободу древности!

ВС Если Россия отзовёт признание независимости Литвы, произошедшее в сентябре 1991 года, значит эти четыре пункта пропуска автоматически становятся незаконными и подлежат ликвидации, т.к. возведены на территории России. В противном случае два-три танка проедутся по этим пунктам беспрепятственно.