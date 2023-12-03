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Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Блокаду Калининграда Литве прощать нельзя. И Финляндию за Ленинград зря простили Михаил Зубов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Сергей Михеев Литва усиливает блокаду Калининградской области.

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Комментарии
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Сергей Николаев
Полностью согласен с товарищем Орловым! Отключайте этих прибалтийских шавок сегодня же! Пускай вспомнят свою свободу древности!
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2 час.
ВС
Если Россия отзовёт признание независимости Литвы, произошедшее в сентябре 1991 года, значит эти  четыре пункта пропуска автоматически становятся незаконными и подлежат ликвидации, т.к. возведены на территории России. В противном случае два-три танка проедутся по этим пунктам беспрепятственно.
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1 час.
Валерий Ворожищев
После СВО на Украине, нужно решать проблему о законности предоставления независимости Прибалтике. За Балтику нужно бороться
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1 час.

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