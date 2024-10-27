Бремя цыган. Как живут "диаспоры" Текст- Олег Царев. Ещё будучи депутатом, боролся с точками продажи наркотиков.
Бремя цыган. Как живут "диаспоры"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Только создание резерваций для цыганских таборов будет реальным решением проблемы!
Ответить
8 час.
A
Air
Полностью согласен с вами Вячеслав на все 100%. И создать резервации в тундре Заполярья, чтобы гадали оленям на кочках, а то олени не знают когда зима наступит.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии