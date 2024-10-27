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Бремя цыган. Как живут "диаспоры"

Бремя цыган. Как живут "диаспоры"

Бремя цыган. Как живут "диаспоры" Текст- Олег Царев. Ещё будучи депутатом, боролся с точками продажи наркотиков.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Только создание резерваций для цыганских таборов будет реальным решением проблемы!
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8 час.
A
Air
Полностью согласен с вами  Вячеслав на все 100%. И создать резервации в тундре Заполярья, чтобы гадали оленям на кочках, а то олени не знают когда зима наступит.
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7 час.

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