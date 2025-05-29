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Депутат Чепа: угрозы нацистов семье Мединского нацелены на срыв переговоров

Депутат Чепа: угрозы нацистов семье Мединского нацелены на срыв переговоров

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал информацию об угрозах со стороны украинских националистов в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского.

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