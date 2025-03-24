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Politico: Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов

Politico: Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов

Лидер Христианско-демократического союза, вероятный будущий руководитель правительства Германии Фридрих Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планирует сформировать кабмин, уступив в вопросе наращивания государственного долга.

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