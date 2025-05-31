Молдавская лучница стала призером турнира в Стамбуле

Молдавская спортсменка, участница Олимпийских игр в Париже, Александра Мырка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по стрельбе из лука Conquest Cup, который прошел с 26 по 29 апреля в Стамбуле (Турция).
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