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В ГД внесут проект о лишении иностранцев гражданства за сексуальное насилие

В ГД внесут проект о лишении иностранцев гражданства за сексуальное насилие

Законопроект, предусматривающий лишение гражданства РФ мигрантов, которых уличили в насильственных действиях сексуального характера, будет внесен в нижнюю палату российского парламента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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