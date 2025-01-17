Белоруссия резко повысит тарифы на транспортировку российской нефти

С 1 февраля тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии поднимутся на 11 процентов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, сообщает «Интерфакс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии