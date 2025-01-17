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Белоруссия резко повысит тарифы на транспортировку российской нефти

Белоруссия резко повысит тарифы на транспортировку российской нефти

С 1 февраля тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии поднимутся на 11 процентов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, сообщает «Интерфакс».

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