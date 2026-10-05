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Иммунолог Крючков отметил, что насморк без температуры не мешает прививке от гриппа

Иммунолог Крючков отметил, что насморк без температуры не мешает прививке от гриппа

Прививаться от гриппа при легких проявлениях ОРВИ без повышенной температуры можно. Об этом KP.RU сообщил иммунолог Николай Крючков.

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