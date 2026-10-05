Иммунолог Крючков отметил, что насморк без температуры не мешает прививке от гриппа

Прививаться от гриппа при легких проявлениях ОРВИ без повышенной температуры можно. Об этом KP.RU сообщил иммунолог Николай Крючков.
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