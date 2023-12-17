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FT: Западные военные аналитики уверены, что Россия побеждает на Украине

FT: Западные военные аналитики уверены, что Россия побеждает на Украине

Политолог Тони Барбер указал на тот факт, что специалисты держав Запада в военной сфере оказались вынуждены согласиться с тем фактом, что Российская Федерация завладела инициативным положением в рамках противостояния с киевским режимом.

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