В Нижегородской области полицейскими задержан подозреваемый в попытке сбыта оптовой партии наркотиков

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 сентября 2021 года сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения у одного из домов по улице Заслонова Автозаводского района областного центра был остановлен автомобиль российского производства под управлением 30-летнего нижегородца.