В Нижегородской области полицейскими задержан подозреваемый в попытке сбыта оптовой партии наркотиков

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 сентября 2021 года сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения у одного из домов по улице Заслонова Автозаводского района областного центра был остановлен автомобиль российского производства под управлением 30-летнего нижегородца.
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