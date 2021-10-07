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В Нижегородской области полицейскими задержан подозреваемый в попытке сбыта оптовой партии наркотиков

В Нижегородской области полицейскими задержан подозреваемый в попытке сбыта оптовой партии наркотиков

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 сентября 2021 года сотрудниками 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения у одного из домов по улице Заслонова Автозаводского района областного центра был остановлен автомобиль российского производства под управлением 30-летнего нижегородца.

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