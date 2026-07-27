Пакет не нужен: в ЕС хотя поменять порядок принятия антироссийских санкций

В Брюсселе сейчас пытаются перекроить механизм введения санкций против России. По данным Financial Times, еврочиновники могут отказаться от так называемых пакетов и начать согласовывать меры точечно, по отдельности.
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