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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоан Лапорта: «Если «Барса» выиграет трофей, хотел бы, чтобы Хави остался. Решения иногда пересматриваются»

«Мы все намерены поговорить в конце сезона. Он принял решение, иногда решения пересматриваются. Представьте, если мы выиграем трофей.

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