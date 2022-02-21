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Росавиация начнет контролировать стоимость билетов в экономклассе по нескольким направлениям

Росавиация потребовала от перевозчиков ежемесячно отчитываться о ценах на билеты в экономклассе по маршрутам на Дальний Восток, российский юг и в Калининград, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева от 15 января.

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