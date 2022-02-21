Росавиация начнет контролировать стоимость билетов в экономклассе по нескольким направлениям

Росавиация потребовала от перевозчиков ежемесячно отчитываться о ценах на билеты в экономклассе по маршрутам на Дальний Восток, российский юг и в Калининград, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева от 15 января.