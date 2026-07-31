"Историческое соглашение": Трамп объявил о полном разоружении ХАМАС

Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС, заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Процесс будет проходить поэтапно и, по словам президента США, станет первым шагом к передаче Газы под управление нового палестинского правительства.
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