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Порядок, государство

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"Историческое соглашение": Трамп объявил о полном разоружении ХАМАС

"Историческое соглашение": Трамп объявил о полном разоружении ХАМАС

Совет мира достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС, заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. Процесс будет проходить поэтапно и, по словам президента США, станет первым шагом к передаче Газы под управление нового палестинского правительства.

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