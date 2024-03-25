ЦБ рекомендовал банкам и МФО списать долги погибшим при теракте в «Крокусе»

ЦБ РФ порекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам списать долги погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
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