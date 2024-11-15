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Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия примет Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия сыграет с Шотландией

Лига наций. Испания в гостях у Дании, Португалия примет Польшу, Швейцария против Сербии, Хорватия сыграет с Шотландией

Сборная Испании проведет гостевой матч с Данией, Португалия примет Польшу.  Лига наций 5-й тур Кипр – Литва Дата проведения 15 ноября, 20:00, «АЕК-Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Дания – Испания Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Паркен» превью матча онлайн статистика коэффициенты Португалия – Польша Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Эштадиу до Драгау» превью матча онлайн статистика коэффициенты Шотландия – Хорватия Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Хэмпден Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Швейцария – Сербия Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Летцигрунд» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Люксембург – Болгария Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Stade de Luxembourg» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Румыния – Косово Республика Косово Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Национальный стадион» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Северная Ирландия – Беларусь Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Виндзор Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Сан-Марино – Гибралтар Дата проведения 15 ноября, 22:45, «Стадио Олимпико ди Серравалле» превью матча онлайн статистика коэффициенты   Азербайджан – Эстония Дата проведения 16 ноября, 17:00, «Шехер Габала» превью матча онлайн статистика коэффициенты   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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