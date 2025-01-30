Строительство флагманской школы в Омской области начнут в 2027 году

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Фото: пресс-служба губернатора Омской областиСтроительство флагманской школы мирового уровня начнется в Омской области в 2027 году, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов 29 января в ходе встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
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