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Оппозиционер Туск рассказал о планах правительства по выходу Польши из Евросоюза

Оппозиционер Туск рассказал о планах правительства по выходу Польши из Евросоюза

Если страна инициирует расставание с ЕС, процесс будет «в сто раз хуже, чем для Великобритании», считает политикЛидер либеральной «Гражданской платформы», экс-премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что у председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского имеется план выхода Польши из Евросоюза.

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