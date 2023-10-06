Оппозиционер Туск рассказал о планах правительства по выходу Польши из Евросоюза

Если страна инициирует расставание с ЕС, процесс будет «в сто раз хуже, чем для Великобритании», считает политикЛидер либеральной «Гражданской платформы», экс-премьер Дональд Туск выступил с утверждением, что у председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского имеется план выхода Польши из Евросоюза.