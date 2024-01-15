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Только посмотрите, что еще сделал Галицкий с Парком в своем Краснодаре

Только посмотрите, что еще сделал Галицкий с Парком в своем Краснодаре

Если кому-то из олигархов и стоит сказать спасибо, то это прежде всего Галицкому. Создав свой бизнес "Магнит" с нуля, а потом выйдя из него, все свои силы и деньги он тратит на родной "Краснодар".

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Комментарии
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СК
Сергей Костин
В сети давно гуляет таблица, где слева яхты, а справа их параметры и цена. Все яхты российских олигархов и чиновников. Можно было с нуля построить все флоты России. Даже Патриарх заимел свою согласно статусу. В все борются со Сталиным. Вредители и подлецы.
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23 час.
и и
Удивительный человек Галицкий! К сожалению единственный. Очень обидно ,.что у него проблемы со здоровьем
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11 час.
и и
Жаль, что он отказался стать мэром города!! Такие люди нужны России!!
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11 час.

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