Телеведущая Поплавская прокомментировала пародию Гудкова на песню «Я русский»

Актриса охарактеризовала выпущенный на песню ролик «поганым». Фото: из открытых источников Телеведущая и актриса Яна Поплавская высказалась относительно выпущенной юмористом Александром Гудковым пародии «Я узкий» на песню SHAMAN «Я русский».
Актриса охарактеризовала выпущенный на песню ролик «поганым». Фото: из открытых источников Телеведущая и актриса Яна Поплавская высказалась относительно выпущенной юмористом Александром Гудковым пародии «Я узкий» на песню SHAMAN «Я русский».
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