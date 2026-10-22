Министр обороны России Андрей Белоусов со вчерашнего дня находится с рабочим визитом в Минске, где сегодня принял участие в заседании совместной Коллегии министерств обороны РБ и РФ.
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